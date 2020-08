Lido di Camaiore: uso stupefacenti, muore figlio 25enne, padre grave all’ospedale (Di domenica 2 agosto 2020) Un 25enne di Torino è deceduto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto all'ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco: da quanto emerso si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stupefacenti Leggi su firenzepost

Il padre era autore di un libro in cui raccontava in prima persona la sua lotta alla droga. Il figlio era venuto a trovarlo da Torino ...Non ce l’ha fatta un 25enne torinese andato in Versilia per raggiungere il padre in vacanza. I due, insieme a un altro parente, avrebbero assunto alcol e droga che sarebbero risultati fatali al giovan ...