La preside che sembra scandinava. E invece è del Cilento (Di domenica 2 agosto 2020) Panorama ha deciso di chiedere ai presidi delle scuole italiane come stanno reinventando i propri istituti nel caos generale. Una missione in cui rischiano in prima persona.Parla Maria De Biase, dirigente dell'Istituto comprensivo Santa Marina di Policastro Bussentino (Salerno): «Potenzieremo la didattica all'aperto, che pratichiamo già da anni». «Io ho iniziato a fare didattica all'aperto a fine anni Ottanta, ben prima del Covid. A maggior ragione la farò quest'autunno. Ma anche in inverno, nelle giornate soleggiate». Maria De Biase non lavora in una scuola scandinava. È il dirigente dell'Istituto comprensivo Santa Marina di Policastro Bussentino, nel cuore del Cilento, estremo Sud della Campania: 500 allievi, distribuiti su due Comuni e otto plessi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media. ... Leggi su panorama

Mi sembra una bella notizia che vari gruppi di intellettuali, professionisti, imprenditori napoletani avviino una discussione sul futuro della città di Napoli. E lo facciano parlando di contenuti. Si ...

