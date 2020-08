La Crew Dragon di SpaceX in viaggio verso la Terra (Di domenica 2 agosto 2020) Il lancio della Crew Dragon di SpaceX era avvenuto al secondo tentativo. La missione è partita da Cape Canaveral. WASHINGTON (STATI UNITI) – Appuntamento con la storia per gli Stati Uniti che dopo nove anni sono ritornati nello spazio partendo da una base americana. Il lancio della Crew Dragon è avvenuto alle 21.22 di sabato 30 maggio 2020. La capsula dopo 19 ore di viaggio ha raggiunto la Stazione Spaziale con l’aggancio avvenuto anche con qualche minuto di anticipo rispetto al previsto. Il lancio della Crew Dragon Al Kennedy Space Center era presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha assistito in diretta all’appuntamento storico a Cape Canaveral. Il lancio ha rispettato tutte le norme ... Leggi su newsmondo

