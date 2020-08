Jerez positiva per Melandri: 'Ho preso 6' da Rea, e due settimane fa ero in bici...' (Di domenica 2 agosto 2020) Bilancio tutto sommato positivo quello di Marco Melandri a Jerez. Nel weekend andaluso il ravennate, che rientrava in gara dopo aver annunciato il ritiro lo scorso anno, ha concluso Gara 1 e Gara 2 in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Scott Redding vince Gara 2 davanti a Chaz Davies ed i due regalano la prima doppietta Ducati della stagione. Terzo Toprak Razgatlioglu, che precede un ottimo Michael Ruben Rinaldi, quarto. Grandi diff ...

Superbike Jerez, Alvaro Bautista e Honda ad andamento lento

Nella Superbike a Jerez, l’anno passato, Alvaro Bautista il sabato aveva scavato il solco con la Ducati Panigale V4 R. Un successo mai in discussione, la superiorità del binomio pilota-moto era stata ...

