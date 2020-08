Il sacrificio e i sacrificati: lettera dal Sahel (Di domenica 2 agosto 2020) La festa della ‘Tabaski’, comunemente chiamata così nell’Africa Occidentale francese, iniziata due giorni fa terminerà lunedì. Questa importante festa del calendario musulmano ricorda, con allusioni al racconto biblico, la fede obbediente di Abramo che non aveva esitato a sacrificare il figlio (Isacco o Ismaele, secondo il racconto). Fermato in tempo prima del gesto fatale, il figlio fu sostituito da un capro e la festa in questione fa memoria di questo avvenimento, sacrificando un capro o più per famiglia. Malgrado la crisi conseguente alla pandemia, che ha finora relativamente risparmiato il Niger, la cerimonia si è svolta come di consueto. Lungo le strade di Niamey e nei cortili, i capri uccisi sono messi ad arrostire, consumati in famiglia il giorno seguente e parti dell’animale condivise con parenti, vicini e poveri. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Questa mattina la Comunità Islamica di Arezzo ha organizzato una preghiera per celebrare il “Sacrificio di Abramo”, una vicenda ricordata anche nella Bibbia. Il momento di grande intensità spirituale ...

Il Covid non ha concesso il ritrovo dei 15mila fedeli musulmani al Parco Dora. Ma le moschee torinesi si sono organizzate per festeggiare comunque, oggi, Aid Ul Adha, la festa del sacrificio. In tutto ...

