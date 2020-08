Genoa-Verona 3-0, Paro: “Dispiace per oggi ma abbiamo fatto una grande stagione” (Di domenica 2 agosto 2020) “Nel primo tempo la squadra non ha fatto male, abbiamo patito qualche azione del Genoa. Nel secondo tempo credo meritassimo il gol. Ci dispiace per il risultato e per l’infortunio di Pessina che ha preso una botta al ginocchio. La squadra ha fatto una grande stagione e deve essere contenta“. Lo ha detto Matteo Paro, vice allenatore di Juric, dopo la sconfitta dell’Hellas Verona contro il Genoa. “Non abbiamo giocato male – ribadisce Paro a DAZN – anzi la squadra costruiva e creava situazioni. E’ chiaro che quando lasci troppi spazi rischi di prendere gol. La squadra ha fatto una buona gara, ovvio che se prendi tre gol vuol dire che qualche disattenzione ... Leggi su sportface

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: SPAL 1-3 Fiorentina Genoa 3-0 Verona Bologna 1-1 Torino Lecce 3-4 Parma Sassuolo 0-1 Udinese - Gazzetta_it : Super Sanabria regala la salvezza al Genoa: Verona in gita, abbattuto 3-0 - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - LaStampa : Tris del Genoa al Verona che vale la salvezza - De_Taquitoo : Resultados Domingo #SerieA ???? ??SPAL 1-3 Fiorentina ??Bologna 1-1 Torino ??Genoa 3-0 Hellas Verona ??Lecce 3-4 Parma ??Sassuolo 0-1 Udinese -