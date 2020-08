Formula 1, Wolff respinge le accuse: “non è stato un rischio far tagliare il traguardo a Hamilton in quelle condizioni” (Di domenica 2 agosto 2020) Quarta vittoria consecutiva in questo Mondiale 2020 per la Mercedes, la terza per Lewis Hamilton che tiene il team di Brackley sul gradino più alto del podio nonostante la foratura arrivata all’ultimo giro. Foto Getty / Bryn LennonIl britannico non rientra e taglia il traguardo in condizioni estreme, facendo esplodere l’intero box. Su quanto avvenuto nel finale si è soffermato Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport: “in questo momento non sappiamo cosa è successo alle gomme, c’erano molti detriti in pista. Sicuramente la Pirelli dovrà analizzare la situazione e dopo sapremo qualcosa in più. Non abbiamo pensato di far tagliare il traguardo a Hamilton dalla pit-lane, abbiamo pensato di fare il pit-stop a un giro dalla fine, ma ... Leggi su sportfair

sportface2016 : Le parole di #Wolff dopo il #GPGranBretagna - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Wolff e la #Mercedes in un 'campionato a parte' #BritishGP - FormulaPassion : #F1 | #Wolff e la #Mercedes in un 'campionato a parte' #BritishGP - FormulaPassion : #F1 #BritishGP | #Silverstone: istruzioni per l’uso - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Wolff sorpreso da strategia #Ferrari di puntare già al 2022 -