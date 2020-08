Fine di un incubo, Elisa è stata ritrovata e sta bene (Di domenica 2 agosto 2020) È stata avvistata dal cielo, da un elicottero, a non molta distanza dalla villetta che occupava con la madre per le vacanze a Castiadas, in provincia di Cagliari. Sta bene, Elisa Soldi, la 36enne di ... Leggi su bresciatoday

È stata avvistata dal cielo, da un elicottero, a non molta distanza dalla villetta che occupava con la madre per le vacanze a Castiadas, in provincia di Cagliari. Sta bene, Elisa Soldi, la 36enne di B ...

Genoa, un film già visto: oggi come un anno fa, a 90 minuti dall’incubo. Preziosi sbagliando non impara, ma vincendo si salva di nuovo

Novanta minuti che valgono una stagione intera. La prossima. Ora che lo scudetto è stato cucito per la nona volta consecutiva sulla maglia bianconera e che i biglietti per l’Europa sono stati già stac ...

