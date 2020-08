F.I.S.T Forged in Shadow Torch promette azione, esplorazione e conigli molto arrabbiati nel nuovo Story Trailer (Di domenica 2 agosto 2020) Direttamente dal ChinaJoy 2020 Exhibition, attualmente in corso nella città di Shanghai, sono arrivati numerosi Trailer di giochi indipendenti in via di sviluppo che in futuro verranno pubblicati fuori dai confini cinesi.Uno di questi è il progetto dello studio indipendente TiGames, pubblicato da Bilibili, ovvero Forged in Shadow Torch (F.I.S.T), titolo metroidvania di cui conoscevamo già l'esistenza, che stavolta possiamo ammirare in un inedito Story Trailer.Come potete vedere voi stessi nel video in fondo alla notizia, F.I.S.T. è ambientato in un universo distopico a tinte fantasy, popolato da creature antropomorfe e esseri meccanici. Se volete una descrizione precisa degli eventi di gioco, in aggiunta al video abbiamo anche una sinossi, presente nella ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #FISTForgedInShadowTorch promette azione, esplorazione e conigli molto arrabbiati nel nuovo Story Trailer. -

Ultime Notizie dalla rete : Forged Shadow F.I.S.T. Forged in Shadow Torch: pubblicato il trailer del ChinaJoy 2020 Game Legends FIST Forged in Shadow Torch su PC e PS4: il coniglio Rayton combatte nello Story Trailer

Dopo aver presenziato all'evento PlayStation Indies d'inizio luglio, gli autori cinesi di TiGames pubblicano un nuovo video di FIST Forged in Shadow Torch per mostrarci delle scene di gameplay inedite ...

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, arriva un nuovo trailer dal ChinaJoy 2020

Dopo essere stato svelato durante l’iniziativa PlayStation Indies, dal ChinaJoy 2020 arriva un nuovo trailer di F.I.S.T: Forged in Shadow Torch, un metroidvania in uscita su PlayStation 4 e PC. Questo ...

Dopo aver presenziato all'evento PlayStation Indies d'inizio luglio, gli autori cinesi di TiGames pubblicano un nuovo video di FIST Forged in Shadow Torch per mostrarci delle scene di gameplay inedite ...Dopo essere stato svelato durante l’iniziativa PlayStation Indies, dal ChinaJoy 2020 arriva un nuovo trailer di F.I.S.T: Forged in Shadow Torch, un metroidvania in uscita su PlayStation 4 e PC. Questo ...