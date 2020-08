Coronavirus: Lombardia, 'nostra ordinanza in linea con altre regioni del Nord' (2) (Di domenica 2 agosto 2020) (Adnkronos) - "Le incertezze delle ultime ore segnalano una volta di più - prosegue Terzi -la mancanza di una regia a livello nazionale in grado di affrontare la complessità dei problemi. Penso al tema della scuola: con le limitazioni al riempimento dei mezzi c'è il serio rischio che gli studenti nemmeno arrivino in classe, dato che non è realisticamente possibile moltiplicare il numero di autobus o treni da impiegare per il trasporto scolastico. L'ordinanza di Regione Lombardia va nella direzione di dare risposte anche da questo punto di vista: restiamo aperti al dialogo e alla volontà di trovare soluzioni condivise, ma non accettiamo attacchi strumentali e sconclusionati", conclude. Leggi su liberoquotidiano

fanpage : #Covid_19 Aumentano i casi in Lombardia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Casi in calo in 24 ore, 239 nuovi positivi. Otto le vittime, ieri erano state 5, e sono tutte in Lomba… - RegLombardia : #LNews Oggi si registrano 110 guariti e dimessi in più e nessun contagio a Lecco. Approfondimenti su ->… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Coronavirus: contagi in calo, 8 vittime tutte in Lombardia - assurdistan : In #Lombardia non vogliono fare distanziamento sui treni. Tanto loro sono bravissimi a contenere il #coronavirus. -