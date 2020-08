Conte si scaglia contro l’Inter: “Io ci metto la faccia, ma fino a un certo punto!” (Di domenica 2 agosto 2020) Conte un fiume in piena: “La società non ha protetto allenatore e calciatori!” E’ un Antonio Conte senza freni quello intervenuto a Sky nel post … L'articolo Conte si scaglia contro l’Inter: “Io ci metto la faccia, ma fino a un certo punto!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Antonio Conte questa sera, dopo l'ultima gara della Serie A 2019/20, è stato un fiume in piena nelle interviste post-gara. Il tecnico leccese s'è scagliato contro la società perché, a suo avviso, non ...Intervistato dal direttore dell’agenzia Dire, il Premier Conte ha accusato Salvini di remare contro l’interesse nazionale e di contribuire a disintegrare la fiducia degli italiani in Europa. Non ha ma ...