Beve una bibita e inizia a vomitare sangue: 15enne soccorso elicottero sul monte Amaro (Di domenica 2 agosto 2020) Salvato in elisoccorso dal Cnsas dopo essersi sentito male sul monte Amaro. È accaduto oggi, domenica 2 agosto, a un 15enne di Nettuno, partito con alcuni amici a quota 2 mila 793 metri. Una volta ... Leggi su chietitoday

