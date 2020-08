Alghero, Elisabetta Canalis vittima di vandali ubriachi: la sua bici buttata tra gli scogli (Di domenica 2 agosto 2020) Brutta avventura per Elisabetta Canalis, in vacanza in Sardegna. Durante la notte ad Alghero, alcuni ragazzi ubriachi hanno scagliato lungo una scogliera la sua bicicletta, quella del marito e anche ... Leggi su tgcom24.mediaset

