2 agosto: in Fvg 149 positivi e 10 nuovi contagi (Di domenica 2 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 149. Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. I nuovi contagi ammontano a 10; quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.411: 1.414 a Trieste, 1.029 a Udine, 742 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.917, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 125. I deceduti rimangono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Leggi su udine20

