Viminale: chi sbarca sarà rimpatriato. Pd: rivedere memorandum con la Libia (Di sabato 1 agosto 2020) 'Nessuna possibilità di regolarizzazione per i migranti economici - avverte la ministra Lamorgese'. E il tema immigrazione continua ad agitare la maggioranza, il segretario del Pd Zingaretti chiede di ... Leggi su tg.la7

Vincenzo24d : RT @Viminale: Azione comune europea per la gestione dei flussi migratori. Il ministro #Lamorgese su #rimpatri, #regolarizzazione e prevenzi… - clifflorenz : Attenzione @Viminale che vi prendiamo in parola e se non agirete saremo noi cittadini italiani a farlo. “Migranti,… - bitfulmind : @Viminale @Corriere @EU_Commission @europainitalia @Palazzo_Chigi @GDarmanin @YlvaJohansson @comuni_anci @UN… - AnnaMaritati : @ilfoglio_it Vitiè (manco so chi lei sia), si risparmi cavolate e pensi piuttosto alla Ocean Viking, lasciata in ma… - alinabozzi : RT @ihbrisei: VOGLIAMO ESSERE SENTITI! #LoveIsNotTourism #LoveIsEssential @Viminale @luigidimaio @ItalyMFA @giovadavoli @LucaFranchettiP @s… -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale chi Viminale: chi sbarca sarà rimpatriato. Pd: rivedere memorandum con la Libia TG La7 Viminale: chi sbarca sarà rimpatriato. Pd: rivedere memorandum con la Libia

'Nessuna possibilità di regolarizzazione per i migranti economici - avverte la ministra Lamorgese'. E il tema immigrazione continua ad agitare la maggioranza, il segretario del Pd Zingaretti chiede di ...

Migranti, altri 250 sbarchi a Lampedusa. Il sindaco: “Hotspot stracolmo, chi arriva resta sul molo”

"Ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso. I migranti che arriveranno dovranno stare sul molo Favaloro. Va organizzato l'immediato trasferimento". A parlare è Totò Martello, sindaco di Lamped ...

'Nessuna possibilità di regolarizzazione per i migranti economici - avverte la ministra Lamorgese'. E il tema immigrazione continua ad agitare la maggioranza, il segretario del Pd Zingaretti chiede di ..."Ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso. I migranti che arriveranno dovranno stare sul molo Favaloro. Va organizzato l'immediato trasferimento". A parlare è Totò Martello, sindaco di Lamped ...