Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 18 | 30

VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 18.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIABILITA' SUL RACCORDO IN ESTERNA, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA TRIONFALE.PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIOEN DICARREGGIATA SU VIA CASILINA,CODE TRA AMASONA E ANAGNI PER INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA CASTELLACCIO. AL MOMENTO LA STRADA E' CHIUSA NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE PER INCIDENTE CODE DI 1KM SULL'A1 Roma NAPOLI CODE TRA BIVIO DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA Roma FIUMIVINO CODE TRA VIA DEL CAPPELLACCIO E VIA ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMA PASSIAMO ...

