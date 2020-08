Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 07:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 01 AGOSTO 2020 ORE 07:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA SUL RACCORDO ANULARE NEBBIA A BANCHI DALL’USCITA 3 ALL’USCITA 33, PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA SEMPRE SUL RACCORDO SI SEGNALA UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA 33 SULLE STRADE CONSOLARI E SULLE AUTOSTRADE A1 A12Roma TARQUINIA ED A24, TRATTO URBANO E Roma TERAMO IL TRAFFICO SCORRE REGOLARMENTE PER VERIFICHE TECNICHE RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA, IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA DEL FUOCO SACRO. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma FINO AL 14 AGOSTO LA LINEA TRAM 5 SARÀ ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 19… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai