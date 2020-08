Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 10:10 (Di sabato 1 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio finisce il distanziamento Sui treni tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia di Italo potranno ammettere il 100% dei posti occupati una decisione non condivisa dagli esperti parlano di scelta preoccupante stessa decisione anche in Lombardia Dove da oggi non c’è più il distanziamento sui mezzi pubblici anche se resta l’obbligo di guanti e mascherine intanto negli Stati Uniti le vittime hanno superato le 1400 nelle Ultime 24 ore ed emerge la notizia di un contagio di massa durante un campo estivo della Georgia centinaia di bambini con un’età media di 12 anni sono stati contagiati dal covid assieme a loro anche diversi membri dello staff avviso di chiusura delle indagini per 18 ... Leggi su romadailynews

fanpage : 'La soluzione non è chiudere le frontiere, perché tutte le chiusure sono un danno. La chiave è la sorveglianza' - fanpage : L'elogio all'Italia per la gestione del #coronavirus - fanpage : 'Non possiamo non dobbiamo dimenticare ciò che è avvenuto quando morivano centinaia di concittadini quotidianamente… - Carlo21077161 : Sequestrata la Sea Watch 3 dalla Guardia di Finanza, il Viminale: “Nave fuorilegge” | BlogSicilia – Ultime notizie… - Calab_Magnifica : Da oggi al via al Magna Graecia Film Festival XVII -