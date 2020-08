Twitter cancella l’account di David Duke, ex Gran Maestro del Kkk (Di sabato 1 agosto 2020) La Lega anti-diffamazione americana lo definisce «il razzista e antisemita più noto d’America», per altri è il “Grand Wizard“. Parliamo di David Duke, fondatore dei Cavalieri del Ku Klux Klan, con cui tentò di dare un aria di rispettabilità all’organizzazione di suprematisti bianchi americana. Da oggi, David Duke non è più su Twitter: il social media fondato da Jack Dorsey ha deciso, dopo undici anni e molte polemiche, di disattivare il suo account per aver ripetutamente violato le regole sull’incitamento all’odio. Twitter segue l’esempio di YouTube YouTube, di proprietà di Google, lo aveva fatto già un mese fa, cancellando il canale di ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Twitter cancella Twitter cancella l’account di David Duke, ex Gran Maestro del Kkk Open Ciclismo, cancellato ufficialmente il Tour de l’Avenir 2020

Il Tour de l’Avenir del 2020, fratellino minore della Grande Boucle dedicato agli U23, è stato ufficialmente cancellato. Lo annuncia l’organizzazione stessa tramite il suo account Twitter, la quale no ...

Madonna posta un video cospirazionista sul vaccino per il Covid, Instagram lo cancella

Il social network prima ha oscurato il post con l'avviso "Informazioni false" che rimandava a un fact checking che smentiva le teorie del video, poi lo ha eliminato. Nel filmato si sosteneva che la cu ...

