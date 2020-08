Tuchel esplode contro il giornalista: «Sempre problemi…» – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Thomas Tuchel è esploso in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa di Lega contro il Lione. Le sue parole Dopo la vittoria della Coppa di Lega contro il Lione, Thomas Tuchel ha esternato tutta la propria rabbia in sala stampa dopo che un giornalista gli ha chiesto un commento sul fatto che in 210 minuti la sua squadra ha segnato solo un gol. «E quindi? Siamo solo fortunati e senza qualità, scrivilo…Trovate Sempre aspetti negativi da dire. Ci sono 99 punti positivi ma voi cercate il 100° negativo. Non è una scusa ma è così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Tuchel esplode Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tuchel esplode