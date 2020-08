Tink si espande con l’acquisizione di Instantor (Di sabato 1 agosto 2020) La piattaforma di open banking Tink continua la propria espansione in Europa con l’acquisizione di Instantor, fornitore di soluzioni per la valutazione del rischio di credito A seguito dell’acquisizione, i prodotti e i servizi di Instantor – utilizzati da oltre 150 clienti, tra cui banche e fintech in 13 mercati europei – diventano parte di… L'articolo Tink si espande con l’acquisizione di Instantor Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

BRUXELLES. La pandemia di Covid-19 ha riacceso i riflettori su un’Unione europea della sanità ancora tutta da fare e sulla necessità di realizzarla. Un compito che spetterà soprattutto all’Italia, che ...

