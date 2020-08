Si cosparge di benzina e si dà fuoco: "I passanti facevano le foto" (Di sabato 1 agosto 2020) Gabriele Laganà Un passante, accortosi di quanto stava avvenendo, è intervenuto con un estintore per salvare la donna. Lo sconcerto del sindaco di Crema per i curiosi che riprendevano la scena con i telefoni Dramma nel primo pomeriggio a Crema. Una donna, le cui generalità non sono ancora state diffuse, si è cosparsa di benzina e si è data fuoco in un campo zona Ombriano, situato a pochi metri dall'ingresso del ristorante pizzeria Il Mezzo. Nonostante l’intervento immediato di un passante e dei soccorritori del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.Il commissariato locale, con il vicequestore Bruno Pagani, sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le ragioni del suici dio. La sconcertante azione è accaduta poco prima delle 13. Secondo le prime informazioni, la donna ... Leggi su ilgiornale

Napoli. Si cosparge di benzina e si dà fuoco, donna ricoverata al Cardarelli

Donna ricoverata all'ospedale Cardarelli dopo l'incendio casalingo. Le fiamme sono divampate in via San Donato nel quartiere di Pianura, inoltre, come riportato da ...

