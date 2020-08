Scarpa d'Oro a Immobile! Cristiano Ronaldo non convocato (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA - Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. L'attaccante della Lazio è primo nella classifica speciale dei marcatori in Europa e non può essere raggiunto da nessuno. La Juventus infatti ha ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ?? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ??? - MarioGiunta : Ciro Immobile vince la scarpa d’Oro 2020! E’ il terzo italiano della storia! ???????? #Immobile #Lazio @ciroimmobile - AAlciato : Complimenti a Ciro #Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro - justchillinucaz : Quest'anno la scarpa d'oro va a Immobile. Siate orgogliosi di un italiano, ogni tanto.???? Grande Ciro!?? - NamasteDavide : RT @Eurosport_IT: La Scarpa d'Oro è di Ciro Immobile: primo trionfo italiano da Francesco Totti nel 2007! ???????? -