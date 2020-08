Roma, minaccia il titolare di un minimarket per 5 birre: arrestato magrebino (Di sabato 1 agosto 2020) E’ accusato di rapina aggravata un uomo di 38 anni, magrebino, che entrato in un minimarket ha tentato di rubare 5 bottiglie di birra. L’episodio è avvenuto in via San Giovanni in Laterano: l’uomo ha rotto il frigorifero, preso una bottiglia, fatto in pezzi anche quest’ultima e l’ha usata per minacciare il titolare dell’esercizio. Dopodiché ne ha rubate dal frigo altre 5 ed è uscito dal locale. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Celio, che ha rintracciato ed arrestato l’uomo. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

E’ accusato di rapina aggravata un uomo di 38 anni, magrebino, che entrato in un minimarket ha tentato di rubare 5 bottiglie di birra. L’episodio è avvenuto in via San Giovanni in Laterano: l’uomo ha ...

E’ accusato di rapina aggravata un uomo di 38 anni, magrebino, che entrato in un minimarket ha tentato di rubare 5 bottiglie di birra. L’episodio è avvenuto in via San Giovanni in Laterano: l’uomo ha ...Da Juventus-Roma a Juventus-Roma, Gianluca Rocchi chiude la sua carriera da arbitro in Serie A con un remake della partita che nel 2014 gli aveva fatto attirare le critiche di tutta Italia e aveva seg ...