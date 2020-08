Roberto Baggio, grave lutto per l’ex calciatore – VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) grave lutto per l’ex calciatore della Nazionale, Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993: morto suo padre Florindo. Un lutto ha colpito l’ex calciatore della Nazionale, Roberto Baggio: è morto a Vicenza, all’età di 89 anni, suo papà Florindo. Sposato con Matilde Rizzotto, l’uomo aveva in tutto 8 figli. Uno di loro, Eddy Baggio, … L'articolo Roberto Baggio, grave lutto per l’ex calciatore – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

