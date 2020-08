Roberta Di Padua ha fatto il militare | Scelta inaspettata prima di Uomini e Donne (Di sabato 1 agosto 2020) Roberta Di Padua ha fatto il militare e lo confessa durante l’ultima intervista al magazine di Uomini e Donne. La dama del parterre femminile si lascia andare al racconto del suo passato e mostra una parte di sé che nessuno realmente conosceva. La ex dama ormai da diversi anni all’interno del talk show di Maria De Filippi sembra non riuscire a trovare la sua anima gemella. Il passato di Roberta però, fino a poche ore fa continuava ad essere un vero e proprio mistero per i telespettatori del programma. Durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne però, Di Padua svela un passato molto importante fatto di scelte e di coraggio. Quali sono state le sue ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua Uomini e Donne: Roberta Di Padua debutta in uno spot Notizie.it Trono Over, Valentina Autiero: “Prigioniera di bugie altrui”, lo strano sfogo

Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello st ...

Roberta Di Padua critica Annamaria | Atto di coraggio e scelte sbagliate a Temptation Island

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne continua la sua estate immersa nel lavoro e negli impegni con suo figlio. Durante l’interno anno all’interno del talk show firmato Maria De Filippi, Ro ...

Valentina Autiero del Trono Over ha postato qualche giorno fa uno strano sfogo. Non sappiamo a cosa si sia riferita, molto probabilmente le sue parole non hanno a che fare con la sua presenza nello st ...La dama del parterre femminile di Uomini e Donne continua la sua estate immersa nel lavoro e negli impegni con suo figlio. Durante l’interno anno all’interno del talk show firmato Maria De Filippi, Ro ...