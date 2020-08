Regionali, Federica Turco: “Tuteliamo l’ambiente con piccoli gesti” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Federica Turco, candidata alle Regionali a Caserta con la lista “De Luca presidente”. Di seguito il testo: “Uno dei temi che Federica Turco, candidata alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre con la lista “De Luca presidente”, ha dimostrato di tenere sempre a cuore, specie durante il mandato amministrativo ad Aversa, è stato l’ambiente. Un attivismo fortemente sentito dall’aversana: “In maniera ciclica, Aversa e la Campania si ritrovano immerse nei rifiuti. Programmare, organizzare e, soprattutto, tutelare i nostri cittadini è doveroso. In passato, ho promosso numerose iniziative con ‘Noi ... Leggi su anteprima24

casertafocus : VERSO LE REGIONALI - Federica Turco in campo con De Luca Presidente: Passione ed entusiasmo motori della politica - Scisciano : Campania, Elezioni Regionali. Lista De Luca Presidente. Federica Turco pronta a scendere in campo: “Passione ed ent… - PupiaTv : Aversa, Federica Turco candidata alle regionali per 'De Luca Presidente' - - federica_nasi : RT @severino_nappi: ?? Vi aspetto stasera alle ore 21.00 su @87tv2 per una nuova puntata di “Aspettando le regionali”. Non mancate! #Campani… - federica_dL : RT @Linkiesta: Lo strano caso dell’estrema destra pugliese che sostiene Emiliano. @PippiMellone, sindaco di Nardò e capofila dell'esperime… -