Psg, Tuchel: “L’Atalanta sarà avvantaggiata perché ha più ritmo” (Di sabato 1 agosto 2020) “Marquinhos e Thiago Silva avevano solo crampi e Kurzawa un lieve infortunio. Contro l’Atalanta mi aspetto ancora più intensità. L’Atalanta avrà un vantaggio poiché ha più ritmo e noi ne avremo di meno. Dovremo trovare delle soluzioni, abbiamo dodici giorni per prepararci”. Così l’allenatore del Psg Thomas Tuchel al termine della vittoria in Coupe de la Ligue ai rigori contro il Lione a pochi giorni dal quarto di finale contro l’Atalanta in cui sicuramente mancherà Mbappé infortunato ed è in dubbio Mauro Icardi, uscito per infortunio. Out anche Di Maria infortunato e Cavani che non ha rinnovato. Leggi su sportface

