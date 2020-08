Napoli, per Insigne un risentimento alla coscia sinistra (Di sabato 1 agosto 2020) Lorenzo Insigne, uscito in anticipo nella gara contro la Lazio all’84’ ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. Così il Napoli ha comunicato attraverso un tweet l’infortunio del calciatore azzurro. @Lor Insigne è stato sostituito per un risentimento alla coscia sinistra #NapoliLazio 3-1 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CLmtUcVz4Y — Official SSC Napoli (@sscNapoli) August 1, 2020 Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, NAVE DA 700 POSTI PER QUARANTENA IN SICILIA ++ - sechesi : E poi #Callejon è stato simbolo di attaccamento alla maglia. Poche chiacchiere e tanti fatti, gesti piccoli ma sign… - clikservernet : Napoli, per Insigne un risentimento alla coscia sinistra - Noovyis : (Napoli, per Insigne un risentimento alla coscia sinistra) Playhitmusic - -