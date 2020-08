Napoli, De Laurentiis: "Milik mi guarda e non risponde, deve andare via. Sarri? Ancora nel cuore" (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo l'ufficialità del colpo Victor Osimhen il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato dei temi più disparati. Dal mercato, Milik e Koulibaly compresi, fino ai programmi a breve e lungo termine del suo club Welcome Victor ? https://t.co/Gmi6FnvO21#WelcomeOsimhen ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/miFie1wyoO — Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 31, 2020 "Gattuso ci teneva molto all'acquisto di Victor Osimhen - le sue parole riportate... Leggi su 90min

fattoquotidiano : “Vada a casa ad accudire i figli”: la frase sessista del presidente del Napoli De Laurentiis alla dirigente della L… - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - DiMarzio : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Mi dispiacerebbe perdere #Koulibaly. Ma c’è un tempo per tutto, anche per separarsi??… - news24_napoli : De Laurentiis chiede scusa alla dirigente della Lega: “Dispiace aver… - Spazio_Napoli : -