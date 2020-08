Morto William English, addio all’inventore del mouse per computer: aveva previsto tablet e smartphone (Di sabato 1 agosto 2020) È Morto l’ingegnere statunitense William “Bill” English, passato alla storia dell’informatica come l’inventore del mouse per computer insieme a Douglas Engelbart (1925-2013). aveva 91 anni ed era ricoverato in una clinica di San Rafael, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato 26 luglio a causa di un’insufficienza respiratoria, è stato dato oggi dalla seconda moglie Roberta Mercer al “New York Times“, ricordando come William English sia stato l’artefice di un’elaborata dimostrazione della tecnologia che predisse i computer, i tablet e gli smartphone. Come ingegnere informatico English ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Morto William E' morto William English, l'inventore del mouse Adnkronos Muore Alan Parker, il primo tributo è Benvenuti in paradiso, su Rai Movie alle 11.55

Era malato da tempo ed è morto ieri Sir Alan William Parker, noto regista britannico. Aveva 76 anni. Quest’oggi la Rai ha deciso di celebrarlo trasmettendo innanzitutto alle 11.55 ‘Benvenuti in paradi ...

Alan Parker morto, addio al regista di ‘Saranno famosi’, ‘Evita’ e ‘Mississippi Burning’: ha fatto cinema con l’ossessione per la musica

Addio Alan Parker. Il regista di The Commitments, Saranno Famosi, Fuga a mezzanotte ed Evita ci ha lasciati a 76 anni dopo una lunga malattia. Regista versatile, plastico, incline al musical e alla mu ...

