Migranti, due ragazzini picchiati e derubati. Poliziotti condannati per violenza, falso e appropriazione indebita (Di sabato 1 agosto 2020) Due agenti della polizia di frontiera francese sono stati condannati il 30 luglio dal Tribunale di Gap per violenza, falso e appropriazione indebita. L’indagine nei loro confronti era partita grazie alla registrazione audio raccolta e diffusa anonimamente dagli attivisti di “Chez Jesus” e pubblicata nel settembre 2018 dal Fattoquotidiano.it. La notte tra il 4 e il 5 agosto 2018, dopo essere stati fermati in territorio francese all’altezza di Monginevro due ragazzi minorenni originari del Mali erano stati trattenuti, identificati e respinti in Italia dalla polizia francese. Arrivati a Claviere, i ragazzi si resero conto di essere stati “alleggeriti” di tutti i propri risparmi per il viaggio, rispettivamente 600 e 200 euro. Inconsapevoli del fatto che il loro stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

