Migranti, a Lampedusa sbarcano in 250. Sindaco a Conte: «L'hotspot sta scoppiando». Musumeci: «Dichiarare emergenza» (Di sabato 1 agosto 2020) Ancora sbarchi a Lampedusa dove nella notte sono arrivati oltre 250 Migranti su diverse imbarcazioni. All'hotspot ci sono circa 950 persone su una capienza di 95... Leggi su ilmessaggero

