Micro imprese colpite dal Covid Per 1,7 mln c'è il rischio default (Di sabato 1 agosto 2020) "Quattro Micro imprese su 10, che in termini assoluti stimiamo in poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria esplosa nei mesi scorsi". A dirlo è la Cgia dopo aver appreso i risultati... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

