Manila Nazzaro parla del suo precedente matrimonio e l’ex marito sui social: “Le bugie hanno gambe corte” (Di sabato 1 agosto 2020) Manila Nazzaro è stata una concorrente, insieme al suo compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso dell’ultima edizione di Temptation Island appena terminata. I due sono emersi come una delle coppie più belle, con qualche problema da risolvere, e quale coppia non ne ha, ma innamorati e rispettosi uno dell’altra. Sono piaciuti al pubblico e quello femminile ha apprezzato molto il modo di fare e il rispetto che Lorenzo Amoruso ha mostrato nei confronti della compagna. Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro Manila Nazzaro, prima di incontrare e innamorarsi dell’attuale compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso è stata sposta con un altro calciatore Francesco Cozza da cui ha avuto due ... Leggi su baritalianews

