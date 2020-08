L'OMS: «La pandemia sarà molto lunga» (Di sabato 1 agosto 2020) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto il punto sulla crisi sanitaria a livello globale Leggi su media.tio.ch

RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - Tg3web : La situazione contagi è ancora molto critica, lo attestano i dati mondiali. Secondo l'Oms ieri si è registrato il n… - Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Ieri quasi 300.000 nuovi casi nel mondo, è record' - Sakurauchi_Hime : RT @EremitaMancato: Non la pandemia (che non esiste), ma questa sceneggiata. E purtroppo lo dico da mesi... dobbiamo essere forti, sarà mol… - Silvia62999454 : RT @AntonellaNapoli: La pandemia di #coronavirus è una crisi sanitaria che non si vedeva da un secolo e gli effetti si sentiranno per i dec… -