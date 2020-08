Juve, Paratici: "Zaniolo è un bravo calciatore, ma ora pensiamo a festeggiare" (Di sabato 1 agosto 2020) TORINO - " Il presidente ci ha ringraziato? E' il primo che va ringraziato, per la passione che ci mette nel suo lavoro e per tutto il supporto e la fiducia che ci dimostra ogni giorno. Lione? Non è ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : TS: 'La Juve accelera per Zaniolo. Frizioni tra il giocatore e l'ambiente giallorosso, ora Paratici tenterà l'affon… - forumJuventus : GdS: 'Zaniolo, dalla Juve alla Juve: dopo oltre 6 mesi. A Paratici piace da tempi non sospetti, ma la Roma chiede 6… - forumJuventus : Juve U23, ecco Mister Andrea Pirlo ??? Agnelli: 'Andrea ha qualità che possono portarlo lontano' ??? Paratici: 'Sce… - tuttosport : #Juve, #Paratici: '#Zaniolo è bravo, non serve un ds a capirlo...' - EdoAntonio23 : @PaPaganini Visto la condizione sia mentale che fisuca, chi il gioco mediocre, il lione e' favorito nel passaggio d… -