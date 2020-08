Inter, Ronaldo il Fenomeno: “Volevo tornare in nerazzurro, fui rifiutato. 5 maggio? La verità…” (Di sabato 1 agosto 2020) "Io volevo tornare all'Inter".Parola di Ronaldo. Il Fenomeno brasiliano ha fatto un ampio salto nel passato, ricordando alcune delle vicende che lo coinvolsero quando vestiva la maglia nerazzurra e non solo. Ai microfoni di Sportweek, l'ex attaccante è partito dal passaggio ai rivali del Milan quando la sua volontà iniziale era proprio quella di tornare all'Inter: "Sembra comodo dirlo dopo, ma è solo e soltanto la verità: ho fatto di tutto per tornare all'Inter. Ho aspettato tutto il tempo possibile per dare all'Inter il tempo di dirmi sì o no: quando non arriva né un sì né un no, vuol dire che è no. Per il Milan era sì e io in ... Leggi su mediagol

