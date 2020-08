Fase 3, Stirpe commenta l’azione del Governo: “frammentata e inefficace” (Di sabato 1 agosto 2020) Per Stirpe ci vuole “un approccio strutturale” per far ripartire il Paese. “Manca il diagolo con le aziende” è l’accusa del vice presidente di Confindustria. Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per le relazioni industriali, ammonisce l’Esecutivo: “nell’azione di Governo manca un disegno chiaro e soprattutto condiviso. Si parla tanto di ascolto dei corpi intermedi ma … L'articolo Fase 3, Stirpe commenta l’azione del Governo: “frammentata e inefficace” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

