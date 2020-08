Cosa ci faceva la consigliera Patrizia Baffi (Italia Viva) a pranzo con Fontana il 15 luglio? (Di sabato 1 agosto 2020) Il 15 luglio scorso la consigliera di Italia Viva in Regione Lombardia Patrizia Baffi pranzava in un ristorante di Milano con Attilio Fontana: la foto, che ritrae la renziana insieme al governatore lombardo attualmente sotto inchiesta per frode in pubbliche forniture a seguito del caso dei camici forniti dall’azienda di suo cognato, è stata scattata da una scrittrice e da lei pubblicata sul suo profilo Facebook. Nell’immagine si riconosce lo stesso abito, rosso con dei fuori bianchi, che la consigliera di Iv indossava qualche giorno fa durante un intervento in Consiglio regionale. La consigliera Patrizia Baffi durante un intervento in Consiglio regionalePatrizia ... Leggi su tpi

romatv : All'inizio ci si chiedeva come facesse a calciare in quel modo ?? Poi lo hai scoperto e hai capito che lo faceva co… - thxjkprms : loro mi faceva battere il cuore, avere le farfalle nello stomaco, piangere e ridere loro mi hanno fatta rinascere e… - Claudio44776061 : Povera Italia! Un P.d.C. che non sapeva cosa faceva il ministro Salvini e che comunque non si poteva opporre! Adess… - _Remeber_Me : Io e la suocera di mia zia abbiamo lo stesso cognome. Ho sentito il marito chiamarla per cognome a sfottò e ho avut… - Preci14971514 : @zawzaw_ph Scusi? ?? non lo so, può essere La cosa che mi faceva ridere è che ha le tette e il pacco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa faceva Red Hot Chili Peppers: cosa faceva Flea prima di diventare bassista R3M Il tabellone del Ladies Open di Palermo 2020: le italiane evitano le teste di serie

Inaugurato il torneo con i primi incontri di qualificazione e con la notizia della prima atleta positiva, la bulgara Viktoriya Tomova, nel tardo pomeriggio di sabato è stato sorteggiato il tabellone p ...

Crema, donna si dà fuoco in strada e muore. I passanti riprendono la scena

Una donna si è data fuoco per strada al Campo del mezzo a Crema. Un passante è sceso dalla sua auto e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato poi da un'altra persona arrivata con ...

Inaugurato il torneo con i primi incontri di qualificazione e con la notizia della prima atleta positiva, la bulgara Viktoriya Tomova, nel tardo pomeriggio di sabato è stato sorteggiato il tabellone p ...Una donna si è data fuoco per strada al Campo del mezzo a Crema. Un passante è sceso dalla sua auto e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato poi da un'altra persona arrivata con ...