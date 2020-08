Chiara Ferragni, su tutte le furie con Fedez “Non riesco neanche a guardarti più” e lui rimane senza parole (Di sabato 1 agosto 2020) Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia davvero unica nel panorama delle star. Sono veri, si schierano sempre e mostrano tutti i lati della loro personalità, a volte anche quelli più scomodi. In questo periodo stanno girando l’Italia per le vacanze estive insieme al loro figlio da cui non si separano mai, Leon e stanno promuovendo l’Italia e le sue bellezze. Chiara Ferragni insulta Fedez che rimane senza parole Siamo abituati agli scherzi che Fedez puntualmente fa alla moglie e se i follower che assistono non ci cascano quasi più, a cascarci ancora è proprio la Ferragni o, almeno, è quello che fa credere. L’ultimo scherzo che ... Leggi su baritalianews

