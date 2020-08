Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni di Atalanta e Inter, gara valida per il secondo posto: Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte Foto: profilo twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

