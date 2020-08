Atalanta, Gomez: «Ilicic ci manca tantissimo» (Di sabato 1 agosto 2020) Gomez ha parlato della difficile situazione vissuta da Ilicic: le dichiarazioni del capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di DAZN la difficile situazione vissuta da Josip Ilicic. «Ci manca tantissimo, come persona soprattutto. Nello spogliatoio è uno dei più grandi, dei più esperti. A me soprattutto, è un grande amico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nell'ultima giornata di campionato, ancora senza Ilicic, in Slovenia per non meglio precisati problemi personali, l'Atalanta si affida in attacco a Zapata, supportato da Gomez e Pasalic nello scontro ...15' palla in area per Lautaro che non riesce a controllare la sfera, sarebbe stata un'ottima chance per calciare in porta 14' azione sulla sinistra tra Lautaro e Barella, palla centro per D'Ambrosio c ...