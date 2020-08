Atalanta, Gasperini: “L’Inter ci ha mandato fuori giri. Futuro? Difficile lottare con la Juve, ma alziamo l’asticella” (Di sabato 1 agosto 2020) Gasperini parla così a Dazn nel post partita di Atalanta-InterLE PAROLE DI Gasperini"Quello di stasera era il migliore esame che potessimo fare per preparaci alla Champions, l'Inter ci ha mandato fuori giri e speriamo che questa gara ci sia di aiuto. Abbiamo accusato un po' di stanchezza, poi siamo cresciuti. L'Atalanta deve pensare a migliorarsi, abbiamo tanti punti in cui possiamo fare meglio. È Difficile competere con Juve ed Inter, però dobbiamo sempre alzare l'asticella. In alcuni reparti oggi eravamo contati nonostante i cambi abbiano fatto bene, dispiace aver preso le reti subito, però i ragazzi hanno reagito con ritmo e intensità che ci torneranno utili. Ilicic lo riempiamo di abbracci, Gollini ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'L'Inter ha giocato meglio. È una sveglia per il Psg': L'allenatore dei bergamaschi ha parlat… - FabPec53 : RT @Claudia_CIau: Fanculo all’Atalanta, fanculo a Gasperini, fanculo a sto campionato fasullo, fanculo a Lotito, fanculo agli arbitri (come… - sparperetor : RT @Claudia_CIau: Fanculo all’Atalanta, fanculo a Gasperini, fanculo a sto campionato fasullo, fanculo a Lotito, fanculo agli arbitri (come… - sportface2016 : #AtalantaInter, #Gasperini: 'Ci hanno dato una bella sveglia' - 58Lucien : RT @Claudia_CIau: Fanculo all’Atalanta, fanculo a Gasperini, fanculo a sto campionato fasullo, fanculo a Lotito, fanculo agli arbitri (come… -