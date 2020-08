Atalanta, Gasperini: «Conte si è complimentato. Secondo posto giusto per l’Inter» (Di sabato 1 agosto 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine della partita contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta PRESTAZIONE – «Partita migliore che potevamo trovare in previsione della Champions. L’Inter ci ha aggredito, ha giocato su ritmi superiori ai nostri e ci ha messi in difficoltà. Questa sera abbiamo capito come contro questo tipo di squadre bisogna andare. Complimenti all’Inter, speriamo ci serva per la Champions. Devo dire che poi col passare dei minuti abbiamo reagito bene e siamo riusciti a giocare una buona partita». SCUDETTO – «L’Atalanta non ... Leggi su calcionews24

napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'L’Inter ci ha aggredito, ha giocato su ritmi superiori ai nostri, partita migliore non potev… - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini: 'L’Inter ci ha aggredito, ha giocato su ritmi superiori ai nostri, partita migliore non potev… - lucamariano17 : #Atalanta non perdeva da 17 partite in campionato, 19 contando la champions. #Inter oggi superiore su tutti i front… - _intermagazine : Atalanta-Inter, Gasperini: “Sofferta la partita, ma la reazione c’è stata” - AleCat_91 : ATALANTA - INTER 0-2: INTER MERITATAMENTE SECONDA! -