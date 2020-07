Vecchio Palermo, i procuratori battono cassa: avanzano oltre sei milioni di euro. Mascardi&C. a caccia di soldi (Di venerdì 31 luglio 2020) I procuratori avanzano crediti dal «Vecchio» Palermo per 6.323.640,02 euro.“L’Us Città di Palermo è stata una mangiatoia per diversi procuratori, specie quelli che Zamparini ha definito più volte «amici», ma il fallimento della società li ha lasciati con i conti in sospeso per operazioni mai del tutto saldate”, scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia.La Top Sport Consulting di Zoran Lemic è la società che, tra le varie operazioni, vantava 2,8 milioni per il trasferimento di Balogh, ma che ha anche curato il trasferimento di Quaison al Mainz. L’agenzia slava aveva fatto richiesta per 2.272.818,08 euro di crediti, venendo ammessa ... Leggi su mediagol

