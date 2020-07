Una colonna di alimentazione va in corto circuito: un banco del mercato rischia di prendere fuoco (Di venerdì 31 luglio 2020) Allarme nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio 2020, al mercato di piazza Europa a San Mauro Torinese. Intorno alle 10, infatti, una colonnina di alimentazione a cui era collegato un banco ha ... Leggi su torinotoday

Mile67204548 : RT @valy_s: “Al tampone è stato ANCHE trovato positivo al #Covid19. Ciò porta l'autorità sanitaria a REGISTRARE il suo decesso nella COLONN… - Nath67Lic : RT @valy_s: “Al tampone è stato ANCHE trovato positivo al #Covid19. Ciò porta l'autorità sanitaria a REGISTRARE il suo decesso nella COLONN… - AlessandraCicc6 : RT @albertopetro2: @Rebeka80721106 @claudioborlotto @josepcampo @scastaldi9 @dianadep1 @1Atsuhimerose2 @marmelyr @angelicadisogno @ampomata… - RenzoValentini2 : RT @valy_s: “Al tampone è stato ANCHE trovato positivo al #Covid19. Ciò porta l'autorità sanitaria a REGISTRARE il suo decesso nella COLONN… - AleTAideas : RT @valy_s: “Al tampone è stato ANCHE trovato positivo al #Covid19. Ciò porta l'autorità sanitaria a REGISTRARE il suo decesso nella COLONN… -

Ultime Notizie dalla rete : Una colonna

OglioPoNews

GROSSETO. Altolà alle motoseghe, ventiquattro dei trentadue olmi che con le loro fronde sembrano accarezzare la grande basilica del Sacro Cuore non verranno tagliati: almeno per ora. Il sindaco Antonf ...Con la fine di giugno si è chiuso il peggior trimestre per la crescita delle economie occidentali da quando esistono dati trimestrali calcolati con una metodologia coerente tra paesi. Le stime prelimi ...