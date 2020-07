Traffico Roma del 31-07-2020 ore 18:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione sulla via Pontina per un incidente Ci sono code tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano direzione Pomezia Traffico intenso sul raccordo anulare con incolonnamenti era Laurentina fino alla Romanina RGH esterna trasporto pubblico da oggi lavori all’infrastruttura tranviaria di Porta Maggiore alla corsia dei tram via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto 35 14:19 sono integralmente sostituiti da bus lavori di rifacimento della pavimentazione questa notte in via Tuscolana dalle ore 21 chiuso il tratto tra via Patrica e via De Gasperi apertura alle 6 del mattino per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma appunto luceverde.it message Assunta è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della c e della polizia locale di Roma ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Roma, biossido di azoto alle stelle: i risultati della campagna “NO2 No Grazie”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato di “Cittadini per l’aria” relativo ai risultati dell’edizione 2020 della campagna “NO2 No Grazie”: ecco com’è andata a Roma. A Roma, tra febbraio e ma ...

Esodo estivo, inizia un fine settimana da bollino rosso

Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lungo i 30 mila km di rete Anas ...

