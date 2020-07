Traffico Roma del 31-07-2020 ore 13:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) Luceverde Roma dalla redazione sulla statale 148 Pontina e rallentamenti per Traffico intenso tra lo svincolo di Pomezia È di Decima direzione Roma per un incidente Sì viaggiare sulla via Tiburtina all’altezza di via tossicità nella zona di Ostia per un altro incidente rallentamenti in via del Collettore Primario all’altezza di via Bernardo Quaranta trasporto pubblico da oggi lavo l’infrastruttura tranviaria di Porta Maggiore alla corsia dei tram di via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i Drum 35 14:19 sono integralmente sostituiti da bus per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it La Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione ... Leggi su romadailynews

Venerdì 31 luglio, davanti ad oltre duecento invitati tra istituzioni, autorità locali, agenzie di viaggio, tour operator, stampa e associazioni di categoria, la compagnia aerea Albastar celebra il su ...

GUIDONIA – Incendio alla stazione

La circolazione dei treni sulla linea Roma- Tivoli è stata interrotta dalle 10.30 fino alle 12, attualmente è in fase di ripresa ma com rallentamenti.

