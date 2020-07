Torrice, coltellate dopo una lite al ristorante: tre persone ferite, una è grave (Di venerdì 31 luglio 2020) dopo la lite al ristorante si arriva alle coltellate a Torrice, in provincia di Frosinone: a ferirsi sono tre persone, una di queste ora è grave Un finale in aspettato, nel sangue, quello di una cena a Torrice, in provincia di Frosinone. Ieri sera in un ristorante del frusinate, alcune persone che stavano cenando nel locale hanno iniziato a discutere in maniera animata, finendo poi per prendersi a coltellate. Sono tre le persone ferite dopo la lite, una di queste è stata trasportata in ospedale ed al momento le sue condizioni sembrerebbero essere gravi. Sul posto presenti i Carabinieri che ... Leggi su bloglive

